Fertige Regierung in zwei, drei oder vier Wochen?

Welches Tempo legen die blau-schwarzen Verhandler an den Tag? (APA/Fohringer)

Während der ÖVP nominierte Interims-Finanzminister Gunter Mayr in Brüssel mit Vertretern der EU-Kommission die österreichischen Vorschläge zur Budgetsanierung diskutierte, wurden in Wien am Fahrplan für die Koalitionsverhandlungen gearbeitet. Nach der schnellen Grundsatzeinigung, wie das Budget saniert werden soll, geht es für die Koalitionsverhandler aus FPÖ und ÖVP nun erst um Grundsätzliches.