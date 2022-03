Zwangsehe statt Zukunftsmodell: Die türkis-grünen Beziehungsprobleme

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) räumt am Freitag ein, das Ausmaß der Omikron-Welle unterschätzt zu haben, und kündigt die Rücknahme erster Lockerungen an. 48 Stunden später erklärt Bildungsminister Martin Polaschek (VP) für den Risikobereich Schule, dass zumindest bis Ostern in den Klassenzimmern keine Masken notwendig sein würden.