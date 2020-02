Zusammenarbeit mit AfD für Kickl "wichtig"

Die Vorgänge rund um die Wahl des Ministerpräsidenten des deutschen Bundeslandes Thüringen sind für Kickl ein "Skandal". Die AfD hatte vergangenen Mittwoch für den FDP-Politiker Thomas Kemmerich votiert, obwohl sie selbst einen Kandidaten aufgestellt hatte. So wurde Kemmerich, dessen Partei bei der Landtagswahl nur knapp mehr als fünf Prozent erhalten hatte, mit den Stimmen von AfD und CDU zum Regierungschef gewählt. In Deutschland folgte ein Sturm der Empörung, auch Kanzlerin Merkel forderte diese Wahl rückgängig zu machen. Kemmerich trat nach massiver Kritik wegen seiner Wahl aufgrund der AfD-Unterstützung zurück.

Es werde "versucht, eine demokratisch legitimierte und demokratisch gewählte Partei, derart zu stigmatisieren, als ob man es mit Feinden der Demokratie zu tun hätte", kritisierte der FPÖ-Politiker. Gleichzeitig gebe es keine kritische Auseinandersetzung mit den Postkommunisten der deutschen Linkspartei.

Keine Berührungsängste mit AfD

Im Fokus der Zusammenarbeit sieht Kickl die Flüchtlingspolitik, die neue EU-Kommission und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020. "Da ist es wichtig, mit der AfD, die über viele Informationen als Bundestagspartei verfügt, zusammenzuarbeiten", sagte Kickl auf Journalistennachfrage.

Man sei "in einer interessanten Phase", sagte der Ex-Innenminister im Hinblick auf europäische Weichenstellungen im laufenden Jahr. Ende Jänner hatte der FPÖ-Klubobmann bei der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung in Berlin einen Vortrag gehalten. Auch die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, war damals als Gast anwesend. Man dürfe nicht vergessen, dass die AfD "die stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag" sei, sagte Kickl bei einer Pressekonferenz in Wien anlässlich der Landwirtschaftskammerwahlen.

