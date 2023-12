Zukunft der ÖVP soll am 26. Jänner in Wels beginnen

Vor sechs Jahren, am 11. Jänner 2017, erregte der damalige SP-Chef Christian Kern enormes Aufsehen, als er in Wels seine erste Grundsatzrede hielt. Zwei Stunden lang präsentierte Kern in der Messehalle 21 seinen "Plan A" für die Neugestaltung der Republik. Der Rote wollte mit "Augenmaß und Realitätssinn" das Land verändern und bis 2020 rund 200.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Zum genannten Zeitpunkt war Kern allerdings schon längst weg aus dem Kanzleramt. Unerfüllbare Ankündigungen möchte Karl