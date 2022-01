Parallel zu den Corona-Lockerungen in den nächsten Wochen und zur Impfpflicht, die nach der Bundesratssitzung Ende dieser Woche in Kraft treten soll, nimmt die politische Debatte über die Teststrategie in Österreich Fahrt auf. Finanzminister Magnus Brunner (VP) kann sich vorstellen, Corona-Tests kostenpflichtig zu machen. Es müsse in eine Gesamtstrategie passen, sagte er am Montag. Das werde man sich dann ansehen, wenn die Impfpflicht vollzogen werde. Vorgeprescht war zuvor Tirols