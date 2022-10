Ohne Kritik ist noch keine Budgetdebatte ausgekommen: Naturgemäß finden die Oppositionsparteien im Haushaltsplan der Regierung alle möglichen Punkte, die sie für verbesserungswürdig bis grob falsch halten. Selten aber war sich die Opposition in ihrer Kritik so einig wie gestern, zumindest vom Tenor her: Denn in der Ersten Lesung zum Budgetentwurf 2023 von Finanzminister Magnus Brunner (VP) – wie die Budgetdebatte offiziell heißt – stellten SPÖ, FPÖ und Neos allesamt die hohen