Zeugnistag für alle: Die schwarz-grüne Bilanz in Schulnoten

Heute ist Zeugnistag an Oberösterreichs Schulen. Zeitgleich geht der Nationalrat in die Sommerpause. Damit bleibt im September eine letzte Gelegenheit für Gesetzesbeschlüsse, ehe am 29. desselben Monats die Nationalratswahl über die Bühne geht. Vor dieser ultimativen Leistungsbeurteilung durch die Wahlberechtigten lohnt sich ein Blick auf die Arbeitsbilanz der schwarz-grünen Koalition. Das Innenpolitikteam der OÖNachrichten hat das Spitzenduo Nehammer/Kogler sowie dessen zwölf Ministerinnen und