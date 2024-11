Zeitpunkt für Van der Bellens Rückkehr nach Operation noch offen

Es gebe noch keinen konkreten Termin dafür, hieß es am Freitag aus der Präsidentschaftskanzlei. Weiterhin sei geplant, dass die Abwesenheit nicht länger als 20 Tage dauert. Diese Frist läuft Ende kommender Woche ab. Bis dahin wird Van der Bellen von Bundespräsident Karl Nehammer (ÖVP) vertreten.

Nehammer hatte in dieser Funktion etwa den Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) angelobt. Sollte der Bundespräsident länger als 20 Tage ausfallen, würde das Präsidium des Nationalrats kollegial die Vertretung Van der Bellens übernehmen. Für die nächste Zeit stehen Berichte über die Sondierungsgespräche für eine neue Bundesregierung zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS am Programm. Auch ein Nachfolger für Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), der in zwei Wochen als EU-Kommissar nach Brüssel wechselt, muss angelobt werden.

Am 2. November war bekannt gegeben geworden, dass sich Van der Bellen einer routinemäßigen Bandscheiben-Operation unterzieht. Der Präsident habe seit Jahresbeginn mit Bandscheibenproblemen zu kämpfen gehabt, die sich zuletzt verschlechtert hätten. In den Folgetagen teilte die Präsidentschaftskanzlei mit, dass die OP gut verlaufen sei und Van der Bellen sich zuhause erhole.

