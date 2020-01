Zeitlebens ein Grenzgänger: Jörg Haider wäre morgen 70 geworden

Jörg Haider war für die Parteispaltung und den Hypo-Milliardenskandal verantwortlich, doch die Kärntner FPÖ steht treu zu ihm: Sie ehrt ihren langjährigen Obmann am Sonntag mit einer Kranzniederlegung. Haider wäre an dem Tag 70 Jahre alt geworden.

Die Zeremonie findet an seinem Grab im Bärental in der Gemeinde Feistritz statt. Dort ist neben einer alten Kapelle die Urne bestattet.

Haider stammte aus Bad Goisern. Er kam aus einer Familie ehemaliger Nationalsozialisten, maturierte in Bad Ischl und schloss sich in Wien dem rechtsradikalen Studentenmilieu an. Mit 20 wandte er sich der Politik zu, 1979 wurde er – inzwischen Wahlkärntner – Nationalratsabgeordneter. Durch eine Kampfabstimmung wurde er 1986 Bundesparteiobmann; diesen Posten behielt er 14 Jahre. Im April 2005 spalteten sich unter seiner Führung viele Funktionäre von der FPÖ ab und gründeten das BZÖ.

1990 Erfinder des TV-Taferls: Haider

Von 1989 bis 1991 sowie von 1999 bis zu seinem Tod war er Landeshauptmann von Kärnten.

Haider war ein Grenzgänger. Er reizte immer aus, wie weit er seine aggressive Politik treiben konnte. Früh erkannte er die Brisanz des sogenannten Ausländerproblems, aber auch die Auswüchse des Proporzsystems und die fehlende Bereitschaft der rot-schwarzen Koalition, Reformen durchzuführen. In TV-Duellen waren seine Taferl mit Gehältern von SPÖ-Funktionären der Schrecken des damaligen Kanzlers Franz Vranitzky.

1999 schaffte die FPÖ mit 26,9 Prozent ein historisches Ergebnis. Haider machte Wolfgang Schüssel (ÖVP) zum Bundeskanzler.

Doch das zerstörerische Element in seiner Persönlichkeit siegte auch diesmal, wie zuvor schon bei seinen vielen "Ausrutschern" (Stichwort "ordentliche Beschäftigungspolitik im Dritten Reich").

Als Rechtspopulist erregte der Blaue zeitweise in ganz Europa Aufsehen. Heute ist freilich vieles, was damals ungeheure Empörung auslöste, sagbar geworden.

Was bleibt von Haider? Die Erinnerung an den begabten, aber skrupellosen Politiker. Und eine tiefrote Spur in Kärntens Finanzen. Am Hypo-Skandal ging das Land fast pleite. Haiders Nachfolger wurden davongejagt, es gab fünf U-Ausschüsse, die meisten Verantwortlichen landeten vor dem Kadi. Gegen Haider konnte kein Gerichtsverfahren geführt werden: Er starb 2008 bei einem Autounfall. (chk)