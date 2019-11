Zeiler: "Hätte ich geahnt, aus welchem Holz Kern ist, wäre ich angetreten"

Es war sicher kein Zufall, dass Gerhard Zeiler just am Tag nach der für die SPÖ bitteren steirischen Landtagswahl sein Buch "Leidenschaftlich rot" präsentiert hat. Ging es doch um einen kritischen Befund und Ratschläge an die kriselnde Sozialdemokratie, für die der Medienmanager und Ex-Sprecher der Kanzler Fred Sinowatz und Franz Vranitzky so erhöhte Aufmerksamkeit vorfand.

Zeiler nutzte auch die Bühne, um mit der heißesten Spekulation aufzuräumen: Mit einem kräftigen "Nein" fiel er einem Journalisten ins Wort, ehe dieser die Frage vollenden konnte, ob er statt Pamela-Rendi-Wagner als SP-Vorsitzender zur Verfügung stehen würde.

Stattdessen gab es viel Lob für die "sympathische Sozialdemokratin", die ohne übertriebenes Ego vor einem Jahr in der "schwierigsten Zeit" übernommen habe. Zeilers Appell: "Geben Sie ihr Zeit, auch Bruno Kreisky hatte vier Jahre für die Erneuerung der SPÖ." Er sei sich sicher, dass diese bei Rendi-Wagner "in guten Händen" liege. Zeiler riet ihr zum personellen Umbau mit mehr "jungen und weiblichen Köpfen". Anleihen dafür habe es ebenfalls bei Kreisky, aber zuletzt auch beim Umbau der ÖVP durch Sebastian Kurz gegeben. Die Bestellung von Christian Deutsch zum SP-Bundesgeschäftsführer sei aber "kein gutes Signal" gewesen. Inhaltlich hat der Ex-ORF-Chef sechs Themenschwerpunkte zur Profilschärfung auf dem Zettel, darunter neben den klassischen SP-Werten auch die Wiederbesetzung des Leistungsbegriffs und der Kampf gegen den Klimawandel mit sozialem Ausgleich. Rendi-Wagner quittierte das Lob mit Anerkennung für das "glühende Plädoyer". Die SP-Chefin, die heute bei einer Betriebsversammlung vor der eigenen Belegschaft einen Sparkurs verkündet, zeigte sich dankbar für die "frischen Ideen".

Weniger dankbar dürfte ihr Vorgänger Christian Kern reagieren. In Kerns fluchtartigem Abgang sieht Zeiler den Hauptgrund für die SP-Misere: "Hätte ich geahnt, aus welchem Persönlichkeitsholz Christian Kern geschnitzt ist, wäre ich in einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz gegen ihn angetreten", erinnerte Zeiler an den Mai 2016.

Minderheitsregierung mit zwei Bedingungen

Nach dem historisch schlechtesten Ergebnis bei der Nationalratswahl rät Gerhard Zeiler in seinem Buch der SPÖ, von einer Regierungsbeteiligung Abstand zu nehmen.

Das gelte auch dann, wenn die türkis-grünen Koalitionsverhandlungen scheitern. Um in diesem Fall eine türkis-blaue Neuauflage zu verhindern, tritt Zeiler dafür ein, dass man VP-Obmann Sebastian Kurz den Vorschlag für eine Minderheitsregierung unterbreitet. Die SPÖ solle sich in diesem Fall verpflichten, für zwei Jahre keinen Misstrauensantrag gegen die Regierung zu unterstützen. Im Gegenzug wären zwei Vorhaben umzusetzen: ein Netto-Mindestlohn von 1700 Euro und ein Klimapaket mit sozialem Ausgleich.

