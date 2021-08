Zehn Anklagen in der Causa Chorherr beantragt

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat im Verfahren um Spenden an jenen Schulprojekt-Verein, dem der Ex-Planungssprecher der Wiener Grünen, Christoph Chorherr, vorstand, zehn Anklagen beantragt. Das berichtet die "Presse".

Neben Chorherr selbst sollen laut dem an die Oberstaatsanwaltschaft ergangenen Vorhabensbericht auch Immobilieninvestoren angeklagt werden.

Christoph Chorherr (sein Vater war der langjährige "Presse"-Chefredakteur Thomas Chorherr) ist eine prominente grüne Figur. Von 1991 bis 1996 war er der erste nicht-amtsführende Stadtrat der Grünen in Wien. Von März 1996 bis Dezember 1997 war er Bundessprecher der Partei, von 1997 bis 2004 Klubobmann der Wiener Grünen. Im September 2019 trat er, nachdem das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung aufgrund einer anonymen Anzeige Ermittlungen gegen ihn aufgenommen hatte, aus der grünen Partei aus.

Immo-Unternehmer spendeten

Die Causa, die in politischen Kreisen Wiens seit langem für Aufsehen sorgt, dreht sich um Spenden von Immobilien-Unternehmern an den von Chorherr betriebenen Verein "s2arch"; dieser wurde 2004 gegründet und widmet sich verschiedenen Schul- und Bildungsinitiativen in Südafrika.

Im Raum stand der Verdacht, dass Spendengelder für die Vornahme von Widmungen in Wien flossen. Ermittelt wurde wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs, der Bestechlichkeit und der Bestechung. Chorherr bestritt immer, dass Zahlungen seine politischen Tätigkeiten beeinflusst hätten.

Antrag auf Diversion gestellt

Kürzlich stellte er einen Antrag auf Diversion. Darin anerkannte er, dass seine Tätigkeit als Amtsträger gleichzeitig mit seiner Vereinsobmannschaft aufgrund der an den Verein ergangenen Spenden ein Fehler gewesen sei.

Mit der Diversion würde er sich im Tausch gegen eine "belastende Maßnahme" wie die Zahlung eines Geldbetrags oder die Erbringung einer gemeinnützigen Leistung das Strafverfahren ersparen.

Die Freiheitlichen vermuten einen "rot-grünen Korruptionsfall". Nach Bekanntwerden des Diversionsantrags sagte Wiens FP-Chef Dominik Nepp, "Sie spenden, ich widme" sei offensichtlich das Motto des früheren Grün-Politikers gewesen. "Es liegt der Verdacht nahe, dass auch die Spender – in diesem Fall offenbar Bauträger mit besten Kontakten zum roten Wien – versuchen, mit einer Diversion ein Gerichtsverfahren zu vermeiden."