"Zahl der Neuinfektionen weiter zu hoch"

Gestern erneuerte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) den Appell der Bundesregierung an die Länder, die Möglichkeiten des neuen Covid-19-Gesetzes "mutig" zu nutzen und in Regionen mit besonders hohen Corona-Infektionen zusätzliche Maßnahmen zu beschließen.

"Die Zahl der Neuinfektionen ist nach wie vor deutlich zu hoch. Wir haben in den vergangenen beiden Wochen große neue bundesweite Maßnahmen beschlossen, die ab der ersten Oktoberhälfte schrittweise zur Absenkung der täglichen Neuinfektionen führen sollten", sagt Anschober. Gestern wurden bundesweit 662 Neuinfektionen registriert, die meisten davon in Wien (279) und Niederösterreich (109). In Oberösterreich gab es 74 Neuinfektionen. Einzelne Parameter bessern sich: So liegt die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Personen ein Infizierter ansteckt, wieder bei 1,0. Fällt sie auf unter 1, ist das ein Zeichen, dass die Pandemie unter Kontrolle ist. Anfang September lag die Zahl bei 1,3.

In Tirol ist der Schock nach der deutschen Reisewarnung für das Bundesland immer noch groß: Landeshauptmann Günther Platter (VP) sprach von einem "schweren Schlag". Man müsse nun alles daran setzen, um die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren, damit Tirol die Wintertourismus-Saison über die Bühne bringen kann.

