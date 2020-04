Zahl der Corona-Neuinfektionen unter 100 gesunken

Dem Ziel, die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich nach unten zu drücken, sei man einen wichtigen Schritt nähergekommen, erklärten Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gestern.

Erstmals seit Mitte März wurden Sonntagfrüh mit 67 neuen Fällen weniger als 100 Neuinfektionen im 24-Stunden-Vergleich verzeichnet. Diese Entwicklung sei ein "erfreuliches Zeichen" und eine "weitere Fortsetzung des positiven Trends der vergangenen Tage", so die Regierungsspitze. Am Höhepunkt am 26. März war die Zahl der bestätigten Fälle um fast 1000 gestiegen.

Damit dieser Trend anhält, sei weiter Vorsicht geboten. "Das Ziel ist noch lange nicht erreicht. Am Ende des Tages werden wir nur dann erfolgreich sein, wenn wir uns weiter an die gesetzten Maßnahmen halten und unsere sozialen Kontakte reduzieren", betonten die beiden: "Je besser uns das gelingt, desto schneller können wir wieder zur Normalität zurückkehren und Maßnahmen lockern."

Vier weitere Todesfälle im Land

817 Personen waren Stand gestern im Spital, 204 benötigten intensivmedizinische Versorgung. 66 Personen in Oberösterreich waren im Krankenhaus, 29 auf einer Intensivstation. Vier weitere Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus laut Krisenstab im Land Oberösterreich gestorben: ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Eferding, ein 87-jähriger Mann mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Freistadt, eine 96-jährige Frau aus dem Bezirk Steyr-Land und ein 82-jähriger Mann mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Freistadt.