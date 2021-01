YouTube löschte Kickl-Rede wegen Falsch-Infos

YouTube hat eine Aufzeichnung der gestrigen Nationalratsrede von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl von seiner Plattform gelöscht. Der Kanal "Österreich zuerst", auf dem alle Reden von freiheitlichen Abgeordneten gezeigt werden, wurde für eine Woche für das Veröffentlichen von neuen Videos gesperrt. Als Begründung wurde ein Verstoß gegen die "Richtlinie zu medizinischen Fehlinformationen über Covid-19" angegeben. Die FPÖ bezeichnet das in einer Aussendung als "nächsten Anschlag auf die "parlamentarische Redefreiheit".

In seiner Rede am Mittwoch im Nationalrat kritisierte Kickl die Schließung der Schulen, obwohl Kinder "nicht die geringste Rolle" bei Ansteckungen spielen würden. Den Regierenden, die der FPÖ-Klubobmann als "Lockdown-Fetischisten" bezeichnete, sei "alles wurscht", denn sonst gäbe es keinen "unmenschlichen Maskenzwang" in Klassenzimmern.

Auch die Corona-Impfung stellte Kickl in seiner Rede in Frage. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner setze sich für einen Impfzwang ein und wirke wie "eine Sprecherin der Pharmaindustrie". Gesunde Österreicher würden zu deren "Versuchskaninchen".

"Alleine gültige Wahrheit"

Die freiheitliche Verfassungssprecherin Susanne Fürst bezeichnete die Regeln der Plattform gegen Fake-News als "unglaublichen Akt der Zensur" – die "medizinischen Informationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder lokaler Gesundheitsbehörden" würden zur "alleine gültigen Wahrheit" erklärt, an der "offenbar keinerlei Kritik geduldet wird". Es sei "ungeheuerlich", dass ein US-Konzern parlamentarische Reden verbiete. "Dies stellt eine massive Einmischung in die österreichische Politik dar und ist nicht hinzunehmen."

