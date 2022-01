Bis jetzt war die Klagenfurter Alpen-Adria-Universität die einzige Hochschule, an der nur Geimpfte und Genesene studieren und lehren dürfen. Rektor Oliver Vitouch hatte die Maßnahme am 10. November, von heftiger Kritik begleitet, eingeführt. Ab März werde auch an der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU Wien) für Studierende wie Lehrende 2G gelten, kündigte Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger nun an. Die WU geht sogar einen Schritt weiter als Klagenfurt: Der Studienbetrieb findet ausschließlich in