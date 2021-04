Mit oder ohne Maske im Hohen Haus? Die Frage will VP-Klubchef August Wöginger ein für alle Mal klären, denn die Freiheitlichen verweigern den Infektionsschutz. Zu Beginn der Sondersitzung des Nationalrats am Freitag verkündete der Innviertler, seine Partei wolle die Geschäftsordnung ändern lassen. Die Masken-Verweigerung soll mit mindestens 500 Euro bestraft werden. Allerdings braucht eine solche Änderung der Geschäftsordnung eine Zweidrittelmehrheit. Diese will Wöginger suchen; für ihn ist das