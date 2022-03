Wolf will Antrag auf Beugestrafe bekämpfen

Am Donnerstag hatte der U-Ausschuss einstimmig beim Bundesverwaltungsgericht eine Beugestrafe für Wolf beantragt, weil dieser nicht als Zeuge erschienen war.

Wolf reagierte darauf gestern per Presseerklärung "mit großer Verwunderung". Er habe sich formell für den vorgesehenen Termin entschuldigt und auch einen neuen Termin "in der letzten März- bzw. ersten Aprilwoche" angeboten, betonte Wolf. Dieses Schreiben sei 14 Tage lang unbeantwortet geblieben, auch Rückfragen in der Parlamentsdirektion hätten nichts ergeben, weswegen Wolf nach eigenem Bekunden am 22. Februar neuerlich per E-Mail im Parlament nachgefragt habe. Es könne also keine Rede von einem unentschuldigten Fernbleiben sein, so Wolf. Wolf, der wegen mutmaßlicher steuerlicher Bevorzugung (es gilt die Unschuldsvermutung) im U-Ausschuss befragt werden soll, will seinen Anwalt beauftragen, gegen die Verhängung einer Beugestrafe Rechtsmittel zu ergreifen.