Wöginger kündigt neues Korruptionsstrafrecht an

Die türkis-grüne Koalition geht in der nächsten Woche am 10. und 11. Jänner in Mauerbach bei Wien in Klausur, um Schwerpunkte für das Arbeitsjahr 2023 festzulegen. Vor allem die Grünen drängen dabei auf die Vorlage von Transparenz- und Antikorruptionsreformen.

Ob bis dahin auch ein neues Korruptionsstrafrecht stehen wird, ließ VP-Klubobmann August Wöginger am Dienstag offen. Jedenfalls werde "auf Klubebene intensiv daran gearbeitet". Deshalb könne das schon "ein Themenbereich sein, der in den nächsten Wochen fertig" werde, sagte Wöginger. Nach dem langen Zögern der ÖVP versicherte deren Klubchef nun, dass man "hier natürlich zu einer Lösung" kommen wolle.

Mit der Novelle sollen im Zuge der Ibiza-Affäre sichtbar gewordene Lücken geschlossen werden. Eckpunkte sind eine erweiterte Strafbarkeit des Mandatskaufs und die Ausweitung des Amtsträgerbegriffes bei Bestechlichkeit. Ein Vorschlag der Grünen dazu liegt bei der ÖVP. Es gehe um "eine Bestimmung, die es derzeit in ganz Europa nicht gibt", argumentierte Wöginger. "Wir betreten hier Neuland, und das muss man sich auch sorgfältig ansehen."

Finanzamt Braunau

Noch nicht abgeschlossen sind die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Wöginger wegen des Verdachts auf Anstiftung zum Amtsmissbrauch bei der Bestellung des Vorstands im Finanzamt Braunau 2017. Einvernommen worden sei er noch nicht. "Ich habe mir da nichts zuschulden kommen lassen und ich hoffe, dass es auch rasch eine Entscheidung gibt."

