Woche zwei: Finanzministerium im Fokus

Vier Mitarbeiter des Finanzministeriums werden diese Woche im Untersuchungsausschuss zu Korruption im Umfeld der ÖVP befragt.

Den Anfang macht aber Bernhard Weratschnig. Für den Gruppenleiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ist es nicht das erste Mal, dass er in einem U-Ausschuss als Auskunftsperson geladen ist. Er war im Juni des Vorjahres bereits im Ibiza-Ausschuss und klagte damals – so wie andere Vertreter der WKStA auch – über Querschüsse und Aktenleaks. So habe etwa die dienstaufsichtsbehördliche Prüfung der Oberstaatsanwaltschaft Wien jenen Staatsanwälten, die im Ibiza-Komplex ermitteln, das Leben schwergemacht. Zudem habe es Indizien im Verfahren gegeben, dass Hausdurchsuchungen vorher verraten wurden, berichtete Weratschnig damals. Auch im aktuellen U-Ausschuss ist genau das eines der vier Beweisthemen, nämlich die "Beeinflussung von Ermittlungen und Aufklärungsarbeit" – und zwar im "parteipolitischen Interesse der ÖVP".

Am Mittwoch wird dann ein Gruppenleiter des Finanzministeriums erwartet. Die befragenden Abgeordneten interessieren sich besonders für die Vorgänge im Finanzministerium rund um diverse Steuercausen – darunter jene des Unternehmers Siegfried Wolf – und für das sogenannte "Beinschab-Österreich-Tool". Bei diesem handelt es sich um jenes vermutete System von mittels Steuergeld erstellten und frisierten Umfragen, die zum Vorteil der Volkspartei und dem Fortkommen von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP) erstellt worden sein sollen. Einmal mehr wird dabei auch die Rolle des damaligen Generalsekretärs und späteren ÖBAG-Chefs Thomas Schmid beleuchtet werden.

Diese Themen werden auch am Donnerstag, dem vierten Befragungstag, auf der Agenda stehen.

An diesem Tag werden neben dem Leiter der Internen Revision im Finanzministerium ein Fachvorstand und Gunter Mayr, Chef der Sektion Steuerpolitik und Steuerrecht, dem Ausschuss Rede und Antwort stehen.