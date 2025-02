Wo sind die inhaltlichen Knackpunkte?

Verhandlungen ÖVP, SPÖ, Neos: Was alles nicht ging

Österreich steuert erneut einer Dreierkoalition bestehend aus ÖVP, SPÖ und Neos entgegen. Das Protokoll der ersten Verhandlungen von Anfang Jänner gilt als Ausgangsbasis für die nunmehrigen Verhandlungen. Vieles sei im Jänner schon fertig gewesen, wird von mehreren Seiten betont.

So waren Anfang Jänner ein Bekenntnis zum Luftabwehrbündnis Sky Shield und eine stärkere Bekämpfung illegaler Migration außer Streit gestellt.

Die Budgetsanierung – wesentlicher Sprengstoff im ersten Anlauf – wird weitestgehend auf dem von FPÖ und ÖVP ausgearbeiteten Pfad bestritten werden.

Später in die Korridorpension

Was jetzt offenbar doch etwas werden dürfte, ist der spätere Weg in die Korridorpension. Statt 62 soll diese erst ab 63 möglich sein. Allein das brächte dem Budget pro Jahr 2,7 Milliarden Euro. Hier habe sich die SPÖ bewegt, beim ersten Mal habe Andreas Babler eine erfolgte Zustimmung wieder zurückgezogen, wird berichtet. Wenig Freude hatten Schwarz und Rot mit den Neos-Wünschen nach einer Koppelung des Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung. Auf Rot gestellt blieben die Ideen der Neos einer Bundesstaatsreform, einer Kürzung von Werbeausgaben und bei der Parteienfinanzierung.

Auch eine Objektivierung bei Postenbesetzungen beim ORF und den Sozialversicherungen war ein Streitpunkt. Im Gesundheitsbereich bissen die Pinken mit der Forderung nach einer Finanzierung des öffentlichen Gesundheitswesens aus einer Hand auf Granit. Bei der Forderung von VP und Neos nach einer Senkung von Lohnnebenkosten bremste die SPÖ.

Eine Reform von Wirtschafts- und Arbeiterkammer inklusive Ende der Pflichtmitgliedschaft, die von den Neos gefordert wurde, dürfte auch in den neuerlichen Verhandlungen keine Unterstützer finden.

