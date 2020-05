Wo tritt das Coronavirus am häufigsten auf, und wo verbreitet es sich am stärksten? Um diese Fragen zu beantworten, analysierte die Ages (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) die bekannten Fälle und fasste sie in Clustern zusammen. Bisher konnte keine einzige Ansteckungskette in einer Schule oder im öffentlichen Verkehr nachgewiesen werden.