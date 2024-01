Wlazny drängt auf die große Politbühne: "Wollen nicht sudern, sondern machen"

Dominik Wlazny will in der Bundespolitik mitmischen. Voraussetzung: 20.000 Mitglieder bis Ende April

2022 kandidierte der Rockmusiker und Unternehmer bei der Bundespräsidentenwahl und erzielte 8,3 Prozent. Meinungsforscher attestieren Wlazny gute Chancen, bei der kommenden Nationalratswahl die Vier-Prozent- Hürde für den Einzug in den Nationalrat zu nehmen. Sein letzter Versuch 2019 scheiterte hingegen kläglich: Die Bierpartei trat nur in Wien zur Nationalratswahl an und kam auf 5000 Stimmen.