WKStA im Korruptionsprozess: "Ohne Chorherr kein Projekt, so einfach ist das"

Jeder in Wien habe gewusst, dass man gegen Spenden an den ehemaligen grünen Planungssprecher Christoph Chorherr bekomme, was man wolle: Mit diesem Vorwurf der Bestimmung zum Amtsmissbrauch und Bestechung konfrontierte Roman Reich von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Dienstag zum Auftakt eines Strafprozesses im Wiener Landesgericht neun Unternehmer, darunter so prominente Namen wie Michael Tojner (Industrieller), Rene Benko, Erwin Soravia und Günter Kerbler (alle Immobilieninvestoren).

Signa-Gründer Rene Benko Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

1,6 Millionen für Südafrika

Chorherr wirft die Anklage Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vor. Der Ex-Politiker habe für die "wohlwollende" Unterstützung von Großprojekten Spenden für seinen Verein S2Arch, der in Südafrika Schul- und Kindergartenprojekte errichtet hat, erwartet und auch erhalten – in Summe 1,6 Millionen Euro.

Beweisen will Reich das im Prozess auch anhand von Chats, die man im Zuge anderer Ermittlungen bei Tojner gefunden habe. Die darin dargestellte Logik sei gewesen: "Ohne Magister Chorherr kein Projekt, so einfach ist das." Alle zehn Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück und bekennen sich nicht schuldig.

Der Industrielle Michael Tojner sitzt ebenso auf der Anklagebank Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

An deren Spitze steht Chorherr, der nun als Bäcker in Wien tätig ist. Sein Anwalt Richard Soyer warf der WKStA vor, in einem "Hochamt nur Spekulationen zu Lasten" seines Mandanten anzustellen. Seinem Mandanten sei es bei der Stadtentwicklung immer um die Interessen der Stadt gegangen – etwa um leistbares Wohnen. "Glauben Sie wirklich, dass das einem Bauträger gefällt?", wandte sich Soyer an Richter Michael Tolstiuk und Schöffen. Bei seinem Engagement in Südafrika sei es Chorherr immer nur um das Gemeinwohl gegangen, Gegenleistungen für Spenden habe er nie erbracht.

Auch persönliche Bereicherung könne man ausschließen. Nur einen Fehler räumte Soyer ein: Chorherr hätte 2011 mit Zustandekommen der rot-grünen Stadtregierung seine Vereinsobmannschaft zurücklegen müssen und nicht erst 2018. Das habe der Ex-Politiker "übersehen", weshalb man auch eine Diversion angeboten habe, die nicht zustande gekommen ist.

Tojners Heumarkt-Projekt

Das größte und umstrittenste Projekt, das in dem Prozess beleuchtet wird, ist jenes von Tojner am Wiener Heumarkt beim Hotel "Intercontinental". Das fünfjährige Verfahren zur Flächenwidmung dazu sei "vorbildlich und öffentlich transparent" durchgeführt worden, betonte Tojners Anwalt Karl Liebenwein.

Anders als von der WKStA fälschlich behauptet, sei Chorherr nicht als Planungsstadtrat (tatsächlich war Maria Vassilakou in dieser Funktion, Anm.), sondern als eines von 100 Mitgliedern des Wiener Gemeinderates damit befasst gewesen. Anders als in den von der Anklage erwähnten Chats stünden die Spenden an Chorherr in keinem Zusammenhang mit dem Projekt.

Chorherrs Verein und seine großzügigen Gönner

Der 2004 von Christoph Chorherr, damals Klubobmann der Wiener Grünen, gegründete Verein S2Arch hat in Südafrika zwei Schulen, Behinderteneinrichtungen und mehrere Kindergärten errichtet. Chorherr war bis 2018 Obmann des Vereins. Ab Anfang 2011 war Chorherr in der rot-grünen Koalition unter anderem Planungssprecher seiner Partei im Gemeinderat, aus dem er 2019 ausschied.

Im Prozess geht es um insgesamt 1,6 Millionen Euro an Spenden, die in dieser Zeit an den Verein geflossen sind. 100.000 Euro kamen jeweils von den Firmen von Rene Benko und Günter Kerbler, jener von Michael Tojner rechnet die WKStA 56.100 Euro zu, Erwin Soravia (ab 2019 ein Kooperationspartner von Chorherr) soll 15.000 Euro überwiesen haben. Dass 2011 die Spenden für S2Arch sprunghaft angestiegen sind, erklärt Chorherrs Verteidigung mit dessen öffentlichkeitswirksamerem Auftreten.

Der Prozess wird am Montag mit der Einvernahme der Angeklagten fortgesetzt. Ob die elf Verhandlungstage bis 20. Dezember reichen, gilt als fraglich.