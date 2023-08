WKStA ermittelt wegen Kurz-Studie aus dem Jahr 2016

Wie aus einer Sicherstellungsanordnung hervorgeht, interessierte sie sich auch für eine Studie des M&R Instituts aus dem Jahr 2016. In der Umfrage wurde etwa abgefragt, ob der spätere ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz über eine sympathische Ausstrahlung verfügt oder ob er sein persönliches Machtstreben geschickt verbirgt. Die WKStA, die die Authentizität der Sicherstellungsanordnung nicht bestätigte und lediglich auf ihre Pressemitteilung aus der Vorwoche verwies, will laut der Begründung der angeordneten Maßnahme die Umstände der Beauftragung und die Finanzierung erheben.

Wer war involviert?

Damit, so hoffen die Ermittler, könnten Äußerungen von Kurz-Vorgänger Reinhold Mitterlehner bezüglich des geplanten Übernahmezeitpunkts der Partei durch bestätigt werden, zumal die M&R-Umfrage zeitlich mit den ersten Kontakten zwischen den Beschuldigen bezüglich Umfragen bei der Tageszeitung "Österreich" zusammenfalle. Die WKStA erwartet sich dadurch Beweisergebnisse, wer im Kreis um Kurz in die Umfragen involviert gewesen sei. Im Auge hat sie dabei "Dr. Steiner", also wohl den Kurz-Vertrauten Stefan Steiner.

Allgemein stehe dies "im Lichte des nach der Verdachtslage gravierenden Tatverdachts der Bestechung bzw. Bestechlichkeit höchster Amtsträger des Landes sowie der Untreue" im Zusammenhang mit der Verwaltung öffentlichen Vermögens und einer Schädigung im erheblichen Ausmaß zum Nachteil der Republik Österreich, so die WKStA.

