Wirtschaftsstandort: KÖSt-Senkung ab 2023

Arbeitsminister Martin Kocher (VP) kündigte im Rahmen der Steuerreform eine Reihe von Maßnahmen an, von denen sich die Regierung eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes verspricht. So werde die Reform zu einer Entlastung des Faktors Arbeit um 4,7 Milliarden Euro führen. Die Abgabenquote werde (vor allem wegen der Senkung der Steuertarife) von 47,3 auf 46,2 Prozent sinken.

Körperschaftssteuer: Für Unternehmen wird die KÖSt ab 2023 in Ein-Prozent-Schritten von derzeit 25 auf 23 Prozent gesenkt. Die Kosten dafür beziffert das Finanzressort mit 700 Millionen Euro.

Investitionsfreibetrag: In Anlehnung an die Investitionsprämie und versehen mit einer Ökologisierungskomponente sollen 350 Millionen Euro (mit Deckel) an Unternehmen ausgeschüttet werden.

Gewinnfreibeträge werden von 13 auf 15 Prozent erhöht.

"Carbon Leakage": Nach deutschem Vorbild soll es für besonders CO2-intensive Unternehmen wegen der mit den Klimamaßnahmen verbundenen Kosten Entlastungen geben. Damit soll deren Abwanderung in Länder mit weniger strengen Auflagen verhindert werden. Für besonders energieintensive Unternehmen hat die Regierung zudem eine Härtefallregelung angekündigt.

Die Eigenstromsteuer für die Einspeisung von selbst erzeugtem Strom soll gänzlich gestrichen werden. Diese Entlastung wird mit 50 Millionen Euro beziffert.

Für Bauernhöfe, die energieautark werden, wird ein Fördertopf eingerichtet (25 Millionen Euro).

"Sauber heizen" : Für den Ausstieg aus Öl- oder Gasheizungen sind 180 Millionen Euro an Förderungen vorgesehen. Für den Heizkesseltausch gibt es auch Steueranreize. Für thermische Sanierung stehen 60 Millionen Euro bereit.

Mitarbeiterbeteiligung: Das Modell räumt Arbeitnehmern ein, mit bis zu 3000 Euro steuerfrei am Unternehmensgewinn zu profitieren.

Video: Das Statement von Arbeitsminister Kocher