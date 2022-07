Wirtschaftsbund sieht sich nach Prüfung entlastet

"Generösen Umgang in der Geschäftsgebahrung" attestiert die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO dem Vorarlberger Wirtschaftsbund (WB) im gestern vorgelegten Bericht. Die externe Prüfung im Zuge der Steuer- und Inseratenaffäre habe allerdings ergeben, dass die Einnahmen und Ausgaben im Sinne der Statuten getätigt worden seien. Den Vorwurf der illegalen Parteienfinanzierung wies WB-Obmann Karlheinz Rüdisser neuerlich zurück.

An die Landes-VP hat die Teilorganisation zwischen 2016 und 2021 rund 513.000 Euro überwiesen, dazu kamen 207.000 Euro an diverse Ortsgruppen. Im Mittelpunkt der Prüfung stand die Großzügigkeit gegenüber dem zurückgetretenen WB-Direktor Jürgen Kessler. Dieser hat zwischen 2016 und 2021 ein Bruttogehalt von 780.000 Euro erhalten. An Kesslers 3L consult GmbH flossen noch einmal 646.000 Euro für die Vermittlung von Inseraten. Dazu kamen eine Rentenversicherung (monatlich 1000 Euro ab 2021), ein Firmen-PKW und ein weitgehend zinsenloses 250.000-Euro-Darlehen.

Rüdisser bezeichnete dies als eine Art "Erfolgsbeteiligung". Dass eine als Spende an das Rote Kreuz verbuchte Zahlung ebenfalls an Kessler geflossen ist, bezeichnete der WB-Obmann als "Dummheit".

An Inseratenerlösen für die inzwischen eingestellte Mitglieder-Zeitung "Vorarlberger Wirtschaft" wurden etwa 4,3 Millionen Euro eingenommen. Dabei stieg das Inseratenvolumen unter Kessler stark an und wurde im Vergleich zu 2016 verdreifacht. Demgegenüber stand ein Aufwand von 1,7 Millionen Euro. Hinsichtlich der Steuerprüfung – dem Wirtschaftsbund wird vorgeworfen, die Steuern für Inserate nicht korrekt abgeführt zu haben – befinde man sich in der finalen Phase, so Rüdisser. Gegen ihn und Landeshauptmann Markus Wallner (VP) prüft die Korruptionsstaatsanwaltschaft den Verdacht der Vorteilsnahme.

Der Bericht zur Eigenprüfung sei "hinter den ohnehin niedrigen Erwartungen geblieben", kritisierte die grüne Fraktionschefin im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, Nina Tomaselli.