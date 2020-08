Wirtschaft lehnt Maskenpause im Handel ab

Es würden durch Betriebsvereinbarungen bereits "unterschiedliche mitarbeiterfreundliche Regelungen" bestehen, hieß es gestern. Außerdem wäre der Vorschlag schlicht nicht umsetzbar.

Die Gewerkschaft hat vor zwei Wochen die Forderung nach einer Maskenpause für Arbeitnehmer aufgestellt. Die SPÖ erklärte ihre Unterstützung und kündigte eine Initiative im Parlament an. Konkret soll den Beschäftigten im Handel und im Tourismus nach einer Tragedauer von zwei Stunden eine verpflichtende und bezahlte Maskenpause von 15 Minuten zur Verfügung stehen.

In der Koalition war man gestern uneins, wer für diese Frage in der Regierung zuständig ist. Das Finanzministerium sieht das Gesundheitsressort am Zug, dieses ist der Ansicht, der Ball liege bei den Sozialpartnern bzw. dem Arbeitsministerium.