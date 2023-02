Wirbel um Postenbesetzung bei Heer

Denn der Posten, den künftig der frühere Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) Christian Ortner bekleiden wird, war nicht ausgeschrieben. Der Personalvertreter der Akademie Herwig Jedlaucnik vermutet Postenkorruption und Amtsmissbrauch. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) verteidigt das Vorgehen.

Eine Ausschreibung sei nicht erforderlich, weil die Ernennung auf einen bisher unbesetzten Arbeitsplatz erfolge, so die Ministerin. "Spekulationen eines freiheitlichen Personalvertreters" wolle sie nicht kommentieren. Ortner wurde im vergangenen Jahr nach 17 Jahren an der Spitze des HGM abgelöst. Neben Kritik am Umgang des Museums mit der militärischen Vergangenheit Österreichs war er mit schweren Mobbingvorwürfen konfrontiert. Diese sind aus Tanners Sicht ausgeräumt.

Jedlaucnik zweifelt auch an der inhaltlichen Eignung Ortners. Dieser sei Experte für den Ersten Weltkrieg und die Kriege der Monarchie, das Institut beschäftige sich aber mit aktuellen Fragen der Sicherheitspolitik.

Die SPÖ verlangt von Tanner Aufklärung über den "unüblichen Bestellvorgang". An der Entscheidung hafte der "Anschein von Postenschacher", sagt SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer. Die Neos fordern Tanner auf, die Ernennung zurückzunehmen. Die ÖVP stecke "weiterhin bis zum Hals im Korruptionssumpf", meinte Douglas Hoyos, Sprecher für Landesverteidigung. Er kündigte eine parlamentarische Anfrage zum Thema an.

