Im Vorjahr erzielte das ORF-Sommergespräch mit FP-Obmann Herbert Kickl Topquoten. 914.000 Seher verfolgten damals die Sendung. Auch dieses Jahr hatte der FP-Chef die Spannung aufgrund der innerparteilichen Turbulenzen hoch gehalten.

Gleich zu Beginn ging es um die Regierungsfähigkeit der FPÖ und den Mangel an potenziellen Koalitionspartnern. "Wir wollen regieren und wir wollen sogar den Bundeskanzler stellen", gab sich Kickl selbstbewusst. In wesentlichen Bereichen habe die FPÖ gegen die Allianz der anderen Parteien die richtige Position vertreten, Beispiel Corona. Der Wähler werde hier richtig entscheiden. "Unser Ziel ist es, als Erster über die Ziellinie zu gehen. Und normalerweise wird der Erste mit dem Regierungsauftrag betraut." Dass sich ÖVP und SPÖ als Partner verweigern, fürchtet er nicht. Beide Parteien seien auch in der Vergangenheit sehr beweglich gewesen. "Also da werden Sie sich noch wundern", sagte Kickl zu den ORF-Moderatoren.

Der FP-Chef verteidigte seine radikalen Oppositionskurs und seine verbalen Angriffe gegen die anderen Parteien. Er könne austeilen, aber auch einstecken. Wenn der frühere IKG-Chef Ariel Muzicant ihn mit NS-Propagandaminister Joseph Goebbels vergleiche, dann empöre sich auch niemand.

Jenewein vor Ausschluss

Thematisiert wurde auch die Affäre rund um den früheren FP-Mandatar und Parteimitarbeiter Hans-Jörg Jenewein. Dieser soll interne Gespräche mitgeschnitten und eine Anzeige gegen führende Mitglieder der FPÖ Wien anonym eingebracht haben soll. Als Drahtzieher vermuteten einige in der Partei Herbert Kickl, was dieser auch gestern wieder brüsk von sich wies. "Es steht die Aussage im Raum, dass diese Anzeige mutmaßlich von Jenewein entworfen wurde, aber es ist noch nicht geklärt, ob er sie auch eingebracht hat." Man werde Jenewein jetzt einmal befragen. Er sei nicht die Staatsanwaltschaft, fügte Kickl bei. Wäre Jenewein nicht aus der FPÖ ausgetreten, wäre er vermutlich ausgeschlossen worden.

Dass die Turbulenzen Auswirkungen auf seine innerparteiliche Position hätten, fürchtet Kickl nicht. Am 17. September findet der FP-Parteitag statt, auf dem er sich der Wiederwahl stellt. Ob er sein letztes Ergebnis von 88 Prozent übertreffen wolle, ließ Kickl unbeantwortet. Er gehe aber davon aus, dass er mehr als die 75 Prozent von SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner erzielen werde. Kickl: "Die Partei ist sehr stabil. Wir haben letzte Woche ein Parteipräsidium gehabt. Sie haben einstimmig den Vorschlag unterstützt, dass ich in den nächsten drei Jahren Parteiobmann sein soll."

Kickl geht jedenfalls davon aus, dass er auch als Spitzenkandidat in die nächste Nationalratswahl zeihen wird. "Das ist irgendwie eine logische Konsequenz. Wenn jemand drei Jahre als Parteiobmann gewählt ist, dann ist es, wie Oberösterreichs FP-Obmann Manfred Haimbuchner zu pflegen sagt, ein Automatismus, dass man Spitzenkandidat wird."

Vorbild Jörg Haider

Bei den Minifragen der Moderatoren ging Kickl auf die Bundespräsidentenwahl ein. Verdienen Politiker zu viel? "Manche schon", antwortete Kickl. Vor allem der Bundespräsident. Als Politiker bewundere er Jörg Haider.

Heftig wurde es bei den Sanktionen gegen Russland, als Kickl seinen Kurs verteidigte, und bei der Teuerung. Einen Klimawandel wollte er in der Form nicht erkennen und sprach von Alarmismus.

Im Sommergespräch war Kickl gewohnt angriffig. Einmal nannte er Moderatorin Julia Schmuck "Frau Pötzelsberger". Als Moderator Tobias Pötzelsberger protestierte, konterte Kickl, er werde ständig unterbrochen.