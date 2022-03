Mit einer Analyse der Wahlkampagne und der Situation der SPÖ in Oberösterreich begannen Anfang des Jahres die parteiinternen Turbulenzen hochzukochen. Eine missglückte Impfkampagne brachte schließlich das Fass zum Überlaufen, Michael Lindner löste Birgit Gerstorfer an der Parteispitze ab, Florian Koppler folgte Georg Brockmeyer als Landesgeschäftsführer. Im OÖN-Interview will der 33-jährige Koppler vor allem eines: den Blick nach vorne richten.