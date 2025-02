"Wir stehen zu dem, was wir ausverhandelt haben"

Der frühere Manager Markus Hofer hat seinen Vorstandsjob beim oberösterreichischen Leitbetrieb Miba aufgegeben und sitzt nun für die Neos im Nationalrat. Der Wahlmondseer spricht über seine Erfahrungen. OÖN: Wann haben Sie es erstmals bereut, dass Sie aus der Wirtschaft in die Politik gegangen sind? Markus Hofer: Noch nicht. Fragen Sie mich das in zwei Jahren. Soll man das wirklich glauben nach den Monaten des mehr oder weniger chaotischen Hin und Her? Ich habe das Glück gehabt, in der