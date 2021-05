"Wir starten spätestens im September, bei Geimpften den dritten Stich zu setzen"

"Jeder Stich zählt" – unter diesem Motto besuchte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Montag die Corona-Impfstraße der Handelskette Hofer in Eberstalzell. Beim offiziellen Auftakt der Betriebsimpfungen in Österreich impfte der Arzt auch selbst einige Mitarbeiter. Zuvor gab er den OÖNachrichten ein Interview.