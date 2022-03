"Schonfrist kann ich keine haben". Und: "Wenn ich es mache, dann mit ganzem Herzen und ganzer Kraft."

Johannes Rauch, der Vorarlberger, den der Bundesvorstand der Grünen gestern einstimmig zum neuen Gesundheitsminister kürte, zeigte bei seiner Antrittspressekonferenz, dass er rhetorisch durchaus Zug zum Tor hat.

Zudem war er bemüht, jegliche Spekulation, er habe erst mühsam zu einem Wechsel nach Wien überredet werden müssen, zu entkräften. Er freue sich auf den Perspektivenwechsel, sagte der 62-Jähriger, den Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler einen "Profi mit Tiefgang und Weitblick" nannte. Überhaupt schien man bei Kogler große Erleichterung zu erkennen, dass er nun seinen langjährigen Freund auch als Regierungskollegen bezeichnen kann. "Johannes Rauch ist einer, der klare Worte sprechen kann und wird", sagte Kogler.

ZIB 1: Umstrittene Öffnung mit neuem Minister

Beide, Rauch und Kogler, sind grüne Urgesteine, seit den 1980er-Jahren in der grünen Bewegung aktiv. Rauch zählt zum engsten Kreis um Kogler, wird als Ratgeber geschätzt, nicht zuletzt, weil er selbst in Vorarlberg seit 2014 in einer Koalition mit der Volkspartei arbeitet. "Ich weiß, was das auch bedeutet", sagte er gestern dazu. Dass er dabei war, langsam seinen Ausstieg aus der Politik vorzubereiten, ist jetzt Schnee von gestern. Er skizzierte einige inhaltliche Schwerpunkte für seine neue Aufgabe: Pflegereform vorantreiben, Armutsbekämpfung, Kampf gegen Gewalt an Frauen.

Aber Priorität hatte auch bei Rauchs gestrigen Aussagen noch die Bekämpfung der Pandemie. Hier sei es wichtig, sich jetzt schon auf Herbst und Winter vorzubereiten: "Wir sollten dieselben Fehler nicht zwei- oder dreimal machen. Das Virus hat uns immer wieder überrascht", sagte Rauch.

"Wir sollten abrüsten"

Ansonsten hielt sich Johannes Rauch mit politischen Festlegungen vor seiner für nächste Woche geplanten Angelobung zurück. Auch zu den heute in Kraft tretenden Coronalockerungen und zur Impfpflicht wollte er sich noch nicht äußern. Er machte aber klar: "Ich trage Maske, wo immer ich kann." Coronamaßnahmen solle es so viele wie nötig und so wenige wie möglich geben. Und: "Wenn die Leute sich nicht auskennen, kann keine Pandemie bekämpft werden."

Wie Kogler zollte auch Rauch dem abtretenden Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein Respekt für dessen Abgang. Angesichts der Rücktrittserklärung Mücksteins warnte Rauch vor einer massiv verschärften Tonlage in der innenpolitischen Auseinandersetzung: "Wir sind nicht im Krieg, Leute." Rauch empfahl einen Blick in die Ukraine: "Dort ist Krieg. Wir sollten abrüsten." (wb)

Reaktionen auf den neuen Mann im Ministerium

Aus den Sozialorganisationen kam viel Anerkennung für den künftigen Gesundheitsminister Johannes Rauch. So bezeichnete ihn die Ärztekammer als „vielseitigen Polit-Profi“. Das Hilfswerk bot volle Unterstützung an. Allerdings wurde auch eine Liste an Forderungen übermittelt: Die Caritas mahnte eine Pflegereform ein, die Armutskonferenz die Rückkehr zur Mindestsicherung statt der Sozialhilfe.

Die Oppositionsparteien SPÖ und Neos begrüßten Rauch neutral. Kritik kam nur von der FPÖ: Rauch habe sich bereits in die Reihe der „Corona-Zwangsregime-Ideologen“ eingereiht.