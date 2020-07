48 Plenarsitzungen mit 220 Stunden Gesamtdauer, 132 Ausschusssitzungen, 96 beschlossene Gesetze: Das erste Halbjahr war für die Abgeordneten intensiv – vor allem wegen der Corona-Krise.

Für die Koalition waren diese Monate ein Härtetest nach dem "Kaltstart", wie die Grüne Sigrid Maurer die Hektik ab März nennt.

Die Zusammenarbeit sei "wirklich sehr gut" gewesen, sagt der Türkise August Wöginger. " Wir mussten wegen Corona hunderte Änderungen durchführen, die zum Großteil nicht im Regierungspakt verankert waren. Da hat es keine Probleme gegeben. Unsere Devise war: Wer rasch hilft, hilft doppelt."

Und der Schulterschluss mit der Opposition? "In der ersten Phase hat das funktioniert", bilanziert Wöginger. "Aber nach wenigen Wochen hat wieder der Standort den Standpunkt bestimmt. Wir sind also schnell zur parlamentarischen Normalität zurückgekehrt. Das ist schade, weil wir die Opposition immer einbinden wollten."

Maurer hat Verständnis für die Opposition ("sie will eben Profil gewinnen"); mit der SPÖ und den Neos sei das Verhältnis "konstruktiv" geblieben, die FPÖ allerdings "ändert täglich ihre Position".

42,7 Prozent aller Gesetze wurden einstimmig beschlossen, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Maurer wertet das als Bestätigung der Regierungsarbeit.

Wie geht es im Herbst weiter? Wöginger: "Corona ist nach wie vor unter uns, wie man in Oberösterreich oder in Wien sieht. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Natürlich hat die Pandemie in allen Ländern eine Wirtschaftskrise ausgelöst. Wir müssen alles tun, um die Kaufkraft der Menschen zu stärken und den Wirtschaftskreislauf aufrechtzuerhalten, etwa durch Soforthilfe für Familien mit Kindern oder arbeitslose Menschen." Wenn das funktioniere, "funktioniert auch das System Österreich wieder. Wir machen zudem ein Riesen-Rettungspaket für die Wirtschaft und setzen große Anreize für Investitionen in den Unternehmen und Gemeinden."

Grüne Anbiederung an Kurz?

Maurer kündigt ein Nachfolgemodell für die Kurzarbeit an. Insgesamt sei man nach den verschiedenen Hilfspaketen "gut aufgestellt". Wie es weitergeht, hänge von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Europa ab: "Sollte es später notwendig sein, werden wir noch mehr tun."

Innerhalb der ÖVP und der Grünen ist der Koalitionskurs weitgehend unumstritten – auch wenn gestern ein grünes Urgestein den Austritt aus der Partei bekannt gab: Peter Dvorsky, seit fast 30 Jahren in Wien-Margarethen aktiv, begründete seinen Abschied öffentlichkeitswirksam mit "der Anbiederung der Grünen an Sebastian Kurz und an die türkise ÖVP", etwa in der Sozial- und Kulturpolitik.

Maurer sieht diesen Vorgang als eine persönliche Entscheidung, er sei "kein Signal für eine breite Unzufriedenheit. Mit unserer Regierungsarbeit hat dieser Schritt nichts zu tun."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Christoph Kotanko Redakteur Innenpolitik c.kotanko@nachrichten.at