"Wir lernen den Zirkus gerade erst kennen"

OÖN: In einer Umfrage gaben unlängst 37 Prozent der Befragten an, sich eine wichtigere Rolle für Sie in der Politik zu wünschen. Hat so ein Zuspruch Sie überrascht? Wlazny: Ja, tatsächlich schon. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich damit gerechnet hätte. Wenn Nachwehen dieser Wahl quasi noch da sind, erfreut mich das natürlich und macht mich froh. So was liest man gern. Haben Sie eine Erklärung dafür? Das Wahlergebnis war ein gutes. Die Art und Weise, wie ich diesen Wahlkampf