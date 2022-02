"Wir können nicht wegschauen"

"Unsere schlimmsten Erwartungen sind wahr geworden": Mit diesen Worten kommentierte gestern Früh als erster Vertreter der heimischen Spitzenpolitik Außenminister Alexander Schallenberg (VP) den militärischen Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wandte sich am Abend in einer TV-Ansprache an die Österreicher: Er erinnerte an Österreichs Neutralität, die "nicht bedeutet, dass wir den Kopf in den Sand stecken". Sie "verpflichtet uns geradezu, aktiv Partei zu ergreifen, aktiv für den Frieden Partei zu ergreifen", so Van der Bellen. "Wir werden Gewalt nicht mit Gewalt beantworten, aber wir werden gemeinsam entschlossene Maßnahmen treffen, um klarzustellen, dass wir diese Aggression nicht tolerieren", sagte er auch im Hinblick auf die EU. Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) reiste gestern Abend zum EU-Gipfel, für heute berief er den Nationalen Sicherheitsrat ein. Ein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj habe Befürchtungen bestätigt, dass die Lage "dramatisch ist und die Dimension des Angriffs stündlich zunimmt".

Auch im Parlament hatte gestern Vormittag die Ukraine-Krise die Debatte dominiert. Nehammer sprach ebenfalls die Neutralität an: "Wir können auch als neutrales Land nicht wegschauen." Zum einen sei "humanitäre Hilfe mehr als geboten", wenn Österreich nun Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehme, sei das "Nachbarschaftshilfe". Auch die Bundesländer signalisierten Bereitschaft zur Schaffung von Quartieren, wie der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (VP), sagte.

Der Kanzler sprach sich aber auch klar für ein gemeinsames Vorgehen der EU aus. Österreich trage alle Sanktionen mit, auch wenn diese "nicht leicht sein werden für Wirtschaftsbetriebe". Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) betonte ebenfalls, dass man "alle Mittel der Politik, der Diplomatie und der Sanktionen" ergreifen werde. Neutralität könne nicht bedeuten, "dass man zuschaut, wie eine militärische Großmacht einen Nachbarn überfällt", sagte Kogler.

FP-Chef Herbert Kickl sah die Regierungslinie in klarem Widerspruch zur Neutralität, denn diese bedeute eben nicht "Parteilichkeit und sich auf eine Seite zu schlagen", sondern den Versuch, zu vermitteln. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger schlossen sich der Regierung an, in einem gemeinsamen Entschließungsantrag pochen alle vier Parteien auf Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung samt Aufruf zur Waffenruhe und Rückkehr zu Verhandlungen und bekunden ihre Unterstützung von Sanktionen.