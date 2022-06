In der ÖVP gab man sich gestern trotz der Zweifel des Rechnungshofes an den Parteiangaben gelassen. Dass der Rechnungshof entschieden habe, einen zusätzlichen Wirtschaftsprüfer einzusetzen, obwohl zwei andere Rechnungsprüfer das Ergebnis der Volkspartei testiert haben, sei Sache der Behörde, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) am Freitag am Rande eines Besuchs in Estland: "Wir haben nichts zu verbergen aus dieser Zeit."

Viel harscher beurteilte erwartungsgemäß die Opposition den Rechenschaftsbericht und die daraus folgenden Schritte des Rechnungshofes. FP-Generalsekretär Michael Schnedlitz nannte die Zahlen der ÖVP ein "einziges Schummel- und Blendwerk". Die Neos sahen einmal mehr die Bestätigung für das "Korruptionsproblem" der Türkisen. Für SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist der "türkise Skandal-Sumpf" so tief, dass sofortige Neuwahlen unausweichlich sind.

"Seniorenbund soll zurückzahlen"

Selbst die Grünen als Koalitionspartner der ÖVP lassen kein gutes Haar an dem Bericht: Die Stellungnahme des Rechnungshofes sei "verheerend" und stelle der VP-Parteibuchhaltung "ein mieses Zeugnis aus", sagte die grüne Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli.

In Oberösterreich nahmen Grüne und Neos die Aussagen des Rechnungshofs zum Seniorenbund zum Anlass, um erneut die Rückzahlung der zwei Millionen Euro an Covid-Hilfe zu verlangen, die der oberösterreichische Seniorenbund bezogen hat. "Landeshauptmann und VP-Chef Thomas Stelzer muss endlich klar Position beziehen", sagte Grünen-Klubchef Severin Mayr. "Das Argumentationsgebäude des Seniorenbundes wird schön langsam zur Ruine."

Auch Neos-Landeschef Felix Eypeltauer forderte Stelzer auf, "das unwürdige Schauspiel zu beenden" und dafür zu sorgen, "dass sein Seniorenbund die zwei Millionen Euro rasch zurückzahlt". (mst)