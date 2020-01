Winzig neue ÖVP-Delegationsleiterin:„Ich muss mich besser organisieren“

Sie ist eine Senkrechtstarterin in der ÖVP: Angelika Winzig aus Attnang-Puchheim. Im Juli zog sie mit dem drittbesten Vorzugsstimmen-Ergebnis aller Kandidaten als Abgeordnete ins EU-Parlament ein. Am Dienstag wurde Winzig zur Leiterin der VP-Delegation gewählt, nachdem Karoline Edtstadler als Europa-Ministerin in die Bundesregierung gewechselt war.

„Auch das ist mir quasi passiert“, sagt Winzig im OÖNachrichten-Gespräch. Sie habe nie nach einer politischen Karriere gestrebt, sondern konzentriere sich voll auf die Sachpolitik. Diese hat sie 2013 bis 2019 in den Nationalrat gebracht, seit 2017 ist sie Klubobmann-Stellvertreterin.

Ihre Themenbereiche im EU-Parlament – Budget, Budget-Controlling und Handel – behält die 56-Jährige. Zusätzlich wird sie nun auch die VP-Abgeordneten koordinieren, „damit wir gut abgestimmt sind“. Ihr sei zudem die überparteiliche Zusammenarbeit wichtig, Klubzwang besteht im EU-Parlament keiner.

Gegen die Mehrheitslinie des EU-Parlaments gestimmt hat Winzig etwa beim EU-Budget, über das derzeit wieder intensiv debattiert wird. Sie vertritt die Linie Österreichs und anderer Nettozahler-Staaten, wonach die nationalen Beiträge im nächsten Finanzrahmen 2021 bis 2027 im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung nicht erhöht werden sollen.

„Ich bin für ein schlankes Budget“, sagt Winzig. Das Argument, dass die EU große Aufgaben bei Klimaschutz und Migration zu stemmen habe, lässt sie nicht gelten. Vielmehr sei zu prüfen, wo man effizienter werden könne. „Es muss erlaubt sein, milliardenschwere EU-Programme zu hinterfragen“, sagt Winzig. Kritisch sieht sie beispielsweise die Jugendbeschäftigungsinitiative der EU, die mit mehr als vier Milliarden Euro über sieben Jahre dotiert ist. „Das ist kein Struktur-, sondern ein Reparaturprogramm, weil Versäumnisse von Mitgliedstaaten korrigiert werden“, sagt Winzig. Es sei erstaunlich, dass davon auch wirtschaftlich gut aufgestellte Regionen wie Toskana, Normandie und Inner London finanziell profitieren. Viel stärker müsse die Wirkung solcher Förderungen kontrolliert werden.

Weg von Nebenschauplätzen

Generell betont Winzig, was sie schon im EU-Wahlkampf trommelte: Die Union solle sich auf große Themen wie Klimaschutz, Migration und Wettbewerbsfähigkeit fokussieren, anstatt sich „auf Nebenschauplätzen wichtig zu machen und Ressourcen zu vergeuden“.

Winzig ist auch geschäftsführende Gesellschafterin ihres Pulverbeschichtungsbetriebs Powder Tech in Redlham mit zehn Mitarbeitern. Manchmal habe sie sich zuletzt schon wie im Hamsterrad gefühlt, gibt Winzig zu. Jetzt kommt noch die Delegationsleitung dazu. Darum werde sie in den nächsten Wochen einen Betriebsleiter im Unternehmen installieren. „Ich muss mich besser organisieren“, sagt Winzig, die auch pflegende Angehörige ist.

ÖVP stellt sich im EU-Parlament neu auf

Der Wechsel von Karoline Edtstadler in die Bundesregierung machte zwei Änderungen bei der ÖVP im EU-Parlament notwendig. Die Oberösterreicherin Angelika Winzig wurde gestern Dienstag, einstimmig zur neuen Leiterin der Delegation mit sieben VP-Abgeordneten gewählt. Edtstadlers Mandat hat der burgenländische VP-Obmann Christian Sagartz übernommen.

Sowohl Edtstadler als auch VP-Obmann Sebastian Kurz und Klubobmann August Wöginger gratulierten Winzig gestern. Für Landeshauptmann Thomas Stelzer ist sie eine „kompetente Stimme“ für den Wirtschaftsstandort, das Thema Sicherheit, Migration und Integration, den Ausstieg aus der Atomenergie und der Erhalt der kleinstrukturierten Landwirtschaft.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at