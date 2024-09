MFG präsentierte ihr "sicha ned"-Programm

"Wir sind keine Politiker, sondern einfach normale Menschen denen es reicht", begann der MFG-Spitzenkandidat, -Parteiobmann und oberösterreichische Landtagsabgeordnete, Joachim Aigner am heutigen Vormittag seine Ausführungen zum Wahlprogramm der MFG bei der Nationalratswahl. In sieben Bundesländern - alle außer Kärnten und Burgenland - tritt die als Coronamaßnahmen-kritische bekannt gewordene Partei heuer an.

Ein Wahlergebnis von sechs bis acht Prozent hält Aigner für möglich. Sollte der Einzug in den Nationalrat glücken, werde er sein Landtagsmandat abgeben, sagte er. Im Nationalrat wolle man ein "Korrektiv zu den etablierten Parteien" sein.

Anschließend folgte eine Liste dessen, was mit "sicha ned" mit der MFG gemeint ist: Man lehne das Verteidigungssystem Sky Shield ab, dieses sei nicht mit der Neutralität vereinbar, würde zu viel kosten und Österreich zu einem Angriffsziel machen. Ebenso abzulehnen sei ein Heranrücken an die NATO oder die "Bevormundung durch die EU" - bei letzterer brauche es ein Referendum zu einem Ausstieg, also einen "Öxit". Sollte dieser vollzogen werden, könne man sich einen Beitritt zur Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) vorstellen. Ein vorschneller Ausstieg aus den gültigen Gaslieferverträgen mit Russland gefährde die Energiesicherheit und -leistbarkeit aller Bürger.

Martin J. F. Steiner, Dritter auf dem Listenplatz zur Nationalratswahl, sagte dem "Energiewende- und Klimakatastrophenwahn" den Kampf an, denn CO2 sei nicht klimaschädlich, so wie von der überwiegenden Mehrheit der Wissenschaftler angenommen. Vielmehr fördere es in der Atmosphäre den Pflanzenwuchs und die Nahrungsmittelproduktion. "Das Klima zu schützen, von dem wir nicht einmal wissen, wie es funktioniert" sei laut Steiner "Klumpenunsinn" - die MFG lehne daher den Nationalen Energie- und Klimaplan ab.

Man sei eben mehr als eine "Ein-Themen-Partei", hielt Landtagsabgeordnete und Listenplatzweite Dagmar Häusler fest, nicht ohne jedoch entsprechend auf den "größten Medizinskandal der Zweiten Republik" einzugehen. Man stehe für eine "strafrechtliche und politische Aufarbeitung der Restriktionen", die während der Corona-Pandemie verordnet wurden.

Zum Schluss verurteilte Aigner noch die Verhaftung von Telegram-Gründer Pawel Durow. Dies sei ein "bedenklicher Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit", wenn "ein Plattformbetreiber für die Handlungen seiner Nutzer" verantwortlich gemacht werde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper