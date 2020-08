Wifo: Zu wenig Planung für steigenden Pflegebedarf

Oberösterreich gehört zu jenen vier Bundesländern, in denen der Pflegebedarf in den kommenden Jahrzehnten am stärksten steigen dürfte. Bis 2050 wächst die Zahl der über 85-Jährigen hier um 287 Prozent, wie eine aktuelle Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) zeigt.

Mehr als verdoppeln wird sich die Zahl aber in allen Bundesländern, in Tirol und Vorarlberg verdreifacht sich die Zahl der Älteren sogar. Die steigenden Ausgaben für Pflege sind ebenfalls enorm: Die realen Ausgaben ohne Pflegegeld steigen laut Wifo schon bis 2030 um 77 Prozent auf mehr als 170 Millionen Euro. Einen guten Teil der Ausgaben schultern die Gemeinden, in denen das Wifo für die aktuelle Studie nachgefragt hat, wie es mit Planungen aussieht – 649 Gemeinden, das sind 31 Prozent, haben teilgenommen.

Das Fazit laut Studienautorin Ulrike Famira-Mühlberger: "Es gibt zu wenig Systematik bei der Erhebung des Pflegebedarfs, reagiert wird meist erst auf Nachfrage." In Oberösterreich gibt es nicht einmal in jeder vierten der befragten Gemeinden eine systematische Erhebung des zukünftigen Pflegebedarfs, Vorarlberg und Tirol haben mit annähernd jeder zweiten Gemeinde die Nase vorn. Dabei geben alle befragten Gemeindevertreter den Ausbau aller Pflegebereiche – von mobilen Diensten bis zur stationären Pflege – als wichtig an.

Um den Herausforderungen gerecht zu werden, sei eine institutionalisierte Planung notwendig, so die Studienautorin, das Wifo empfiehlt regionale Pflege-Informationsstellen als erste Anlaufstelle für Betroffene.

Eine Forderung, die Gemeindebundpräsident Alfred Riedl mitträgt. Er beklagte gestern die zu geringe Einbindung der Gemeinden "in die politische Debatte".

Wieder einmal einen Reformdialog gestartet hat zuletzt Sozialminister Rudi Anschober (Grüne): Bis September werden Ideen gesammelt, ab Oktober soll eine Taskforce die Eckpfeiler einer großen Pflegereform erarbeiten.

