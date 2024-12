Arbeiten bis 67: Experten raten zu einer Anhebung des Pensionsantrittsalters

Der Artikel wurde zuletzt um 18:16 Uhr aktualisiert.

Im noblen Hotel Imperial kam am Montag die Crème de la Crème der heimischen Pensionsexperten zusammen. Das Treffen ging auf eine Initiative der "Aktion Generationengerechtigkeit" zurück. Gemeinsam wurde über Vorschläge an die künftige Regierung diskutiert und darüber, wie das Pensionssystem weiter finanziert werden kann. In einem waren sich die Anwesenden einig: Reformen sind dringend nötig.

Österreichs Pensionssystem basiert auf dem Umlageverfahren. Man zahlt während der Erwerbstätigkeit Pensionsbeiträge in Höhe von 22,8 Prozent des Erwerbseinkommens (gedeckelt durch die Höchstbemessungsgrundlage) ein. Geht man in Pension, so wird diese über die Beiträge der aktuell Erwerbstätigen finanziert. 1980 kamen auf einen Pensionisten noch 4,5 Erwerbstätige, 2023 waren es drei, im Jahr 2050 werden es nur noch 1,7 Werktätige sein. Ein Viertel der Gesamtausgaben des Staates fließt schon jetzt in die Pensionen.

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr plädierte dafür, das Pensionsalter auf 67 Jahre zu erhöhen. Zudem sollte bei den nächsten Pensionsanpassungen nicht mehr die Teuerung voll abgedeckt werden. Bei der Korridorpension, die einen vorzeitigen Pensionsantritt ermöglicht, seien Änderungen nötig. Zudem solle die private Vorsorge verstärkt werden, skizzierte Felbermayr die wichtigsten Maßnahmen. Er ging sogar noch weiter und sprach sich in seiner Rolle als Professor an der Wirtschaftsuni für eine automatische Koppelung des Pensionsalters an die Lebenserwartung aus.

Lebenserwartung steigt

Das Vorhaben, einen Pensionsautomatismus einzuführen, ist in Österreich bereits 2008 politisch gescheitert. Hätte die Politik sich damals darauf verständigt, würde das Pensionsantrittsalter heute bereits bei etwa 66,5 Jahren liegen. Wifo-Experte Thomas Url rechnete vor, dass in Österreich die Lebenserwartung alle zehn Jahre um neun Monate steigt.

Url präsentierte am Montag eine umfangreiche Studie zu den unterschiedlichen Pensionsmodellen in Europa. In mehreren Ländern wurde das Antrittsalter bereits nach oben geschraubt. In Dänemark liegt es derzeit bei 67 Jahren, bis 2070 soll es auf 74 Jahre für Frauen und Männer steigen. Auch in Griechenland, wo man nach der Staatspleite Reformbereitschaft zeigte, sowie in Italien und Schweden soll 2070 ein Siebener vor dem Pensionsantrittsalter stehen.

Das gesetzliche Pensionsalter liegt in Österreich aktuell bei 65 Jahren für Männer und 60,5 Jahren für Frauen. Bei den Frauen wird es bis 2033 schrittweise auf 65 Jahre angehoben. Frauen gehen laut Wifo-Studie derzeit im Schnitt mit 60,9 Jahren in Pension, Männer mit 61,6. Nur in Luxemburg, Frankreich und Belgien gehen die Männer ähnlich früh in Pension.

Die Möglichkeiten, das Pensionssystem angesichts der Demografie finanzierbar zu halten, sind beschränkt: Man kann länger arbeiten, die Beiträge ins Pensionssystem erhöhen oder die Leistungen reduzieren. Nichts hält Felbermayr davon angesichts steigender Arbeitslosenzahlen, die Menschen wieder in die Frühpension zu schicken. Er mahnte, die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik nicht zu kürzen. Aufgrund des Arbeitskräftemangels könne auf ältere Arbeitnehmer nicht verzichtet werden.

Sozialexperte Wolfgang Mazal sah kein Problem, rasch das Pensionsantrittsalter anzuheben. Eine Erhöhung um wenige Monate könne relativ kurzfristig erfolgen, der Verfassungsgerichtshof würde darin wohl keine Verletzung des Vertrauensschutzes sehen, sagte er. Desillusioniert äußerte sich der frühere Vorsitzende der Alterssicherungskommission Walter Pöltner. "Every year the same procedure", sagte er. Trotz der jährlichen Warnungen würde die Politik nicht handeln. Dass die

Regierungsverhandler nun einsichtig seien, bezweifelte Pöltner. Die letzte Pensionsreform läge 20 Jahre zurück, seither wurden Eingriffe vermieden.

Am Montag tagte die Untergruppe Pensionen: Ob ÖVP, SPÖ und Neos die Vorschläge der Pensionsexperten beherzigen, wird man in einem etwaigen Regierungsprogramm sehen.

Das Pensionsalter im EU-Vergleich

Das Regelpensionsalter von Männern schwankt (Stand 2022) innerhalb der EU zwischen 62,8 Jahren in der Slowakei und 67 Jahren in Dänemark, Griechenland, Frankreich, Italien und Norwegen. Das Regelpensionsalter von Frauen war 2022 mit 60 Jahren in Österreich und Polen am niedrigsten.

In vielen Ländern wird zwischen 2022 und 2070 das Pensionsalter angehoben, hier wurde auch die automatische Pensionsanpassung, die es in mehreren Ländern gibt, berücksichtigt. In Dänemark soll man 2070 frühestens mit 71 Jahren in Pension gehen können, das Regelpensionsalter soll bis dahin 74 Jahre betragen. Bei unseren Nachbarn wird das Pensionsalter ebenfalls steigen: In Deutschland soll es 2030 für Männer und Frauen bei 66,9 Jahren liegen, in Italien bei 67,3. In Island arbeiten laut Wifo-Studie bereits jetzt Männer im Schnitt bis 68,3 Jahre und Frauen bis 65,8 Jahre.

