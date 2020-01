"Machtkampf im Ministerium. Wie Parteipolitik unsere Schulen zerstört" lautet der drastische Titel von Susanne Wiesingers zweitem Buch. Das Bildungsministerium nimmt in ihrem Buch aber vergleichsweise wenig Platz an. Viel mehr kritisiert sie einerseits die Bildungspolitik in der Stadt Wien und das – an ihr erstes Buch erinnernde Thema – der Probleme mit muslimischen Schülern.