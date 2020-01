Wiesinger-Buch: Drastische Schilderung bekannter Probleme

Die breite mediale Aufmerksamkeit für Susannes Wiesingers erstes Buch "Kulturkampf im Klassenzimmer" wollte man offenbar im Bildungsministerium nicht ungenutzt lassen. Man holte Wiesinger als Ombudsfrau an Bord, stattete sie mit Büro und Mitarbeitern aus. Doch die Zusammenarbeit mit der streitbaren Pädagogin dürfte nicht einfach gewesen sein, wie sie selbst nun in ihrem zweiten Buch "Machtkampf im Ministerium" darstellt. Einen "ergebnisoffenen Bericht" über Werte- und Kulturkonflikte hätte niemand im Ministerium von ihr gewollt, schreibt Wiesinger: "Ich sollte Argumente und Beispiele für die parteipolitische Agenda der ÖVP sammeln." Von Kontrolle durch Kabinettsmitarbeiter, vorgegebene Antworten bei Interviews und Unterdrücken unerwünschter Kritik ist in dem Buch die Rede. All diese Vorwürfe wies Minister Heinz Faßmann (VP) gestern zurück. Der Tätigkeitsbericht von Wiesinger sei schon fertig, er ist seit gestern online. Man müsse nun ins Handeln kommen, so der Minister. Dieses hätte er sich von Wiesinger gewünscht. Doch aufgrund der "Irritationen" – die Ombudsfrau hatte niemanden über ihr geplantes Buch informiert – wurde sie freigestellt.

Wiesinger selbst wehrt sich gegen den Vorwurf, ein "Maulwurf" gewesen zu sein: Sie wolle lediglich auf die Probleme im Bildungswesen hinweisen. Das tut die Pädagogin in dem Buch, drastisch formuliert und mit anschaulichen Anekdoten versehen. Raum für differenzierte Betrachtungen bleibt kaum. Der im Titel angekündigte "Machtkampf" wird vergleichsweise kurz abgehandelt, ausführlicher widmet sie sich der Kritik an der Wiener Schulpolitik und den religiösen und kulturellen Konflikten in den Klassenzimmern. Über weite Strecken liest sich das Buch wie eine Neuauflage von Wiesingers erstem "Wut-Buch". Was nicht heißt, dass die aufgezeigten Probleme der Pädagogin nicht berechtigt wären. Die Frage etwa, wie man Eltern zur Teilhabe bewegen könne. Oder verhindern, dass Schüler aus religiösen Gründen nicht am Sport teilnehmen und Lerninhalte ablehnen. Dem Problemaufriss widmet Wiesinger viele Seiten, den Lösungsvorschlägen eher wenige.

"Machtkampf im Ministerium. Wie Parteipolitik unsere Schulen zerstört." Susanne Wiesinger, Jan Thies. Edition QVV Addendum

