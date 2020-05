Der Kampf gegen Corona sei "wichtiger als Parteipolitik". Mit diesem dosierten Ordnungsruf richtete sich Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gestern an seinen türkisen Regierungskollegen Karl Nehammer und an die Spitzen der Wiener SPÖ. Der Innenminister hatte nach der Entdeckung zweier Corona-Cluster in Postverteilzentren in Wien-Liesing und im niederösterreichischen Speckgürtel über "besorgniserregende" Verhältnisse und Kommunikationsverweigerung durch die Bundeshauptstadt gewettert.