Wiener Wahl: Fast die halbe Stadt darf oder will nicht mitentscheiden

"Wien ist anders" – dieser Werbeslogan aus den 90er Jahren trifft besonders zu, wenn es um die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung geht. Was etwa dazu führt, dass bei der Gemeinderatswahl am 11. Oktober 560.000 Menschen (siehe Kasten) mangels Staatsbürgerschaft und damit Wahlrecht nur Zaungäste sein werden.

Unter der Annahme, dass die Wahlbeteiligung auf dem Niveau von 2015 mit knapp 75 Prozent bleibt, werden also 860.000 Menschen zwangsweise oder freiwillig nicht an der demokratischen Abstimmung in der Bundeshauptstadt teilnehmen. Das entspricht 45 Prozent der gesamten Wohnbevölkerung von knapp 1,9 Millionen.

Letztere hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Seit 2004 sei Wien um die Größe von Graz gewachsen, heißt es auf der offiziellen Homepage der Stadt. Zuletzt hat sich das Tempo verlangsamt. Mit einem jährlichen Plus um 0,8 Prozent liegt die Donaumetropole immer noch über dem Bundesschnitt (plus 0,5) und wird laut Statistik Austria bis 2027 die Zwei-Millionen-Marke erreichen. Dahinter steht eine starke Binnenwanderung. Mit 45.724 gebürtigen Oberösterreichern wäre Wien etwa die drittgrößte Stadt im Land ob der Enns. Nur aus Niederösterreich (140.376) zieht es noch mehr Menschen nach Wien.

Bei den Nicht-Wahlberechtigten geht es freilich um andere. Seit EU-Beitritt und Ostöffnung haben sich 250.000 Menschen dauerhaft oder temporär aus der Union vor allem zu Arbeits- oder Studienzwecken in Wien angesiedelt. An der Spitze liegen Deutsche (47.000), Slowenen (43.000) und Polen (33.000), von denen kaum jemand Interesse an der Staatsbürgerschaft hat.

Gegenstand heftiger Parteienkonflikte um Überforderung und Integration sind aber vor allem Gruppen aus islamisch geprägten Herkunftsländern, auch wenn das Thema in diesem Wahlkampf stark von der Coronakrise überlagert wird. Immer wieder geht es um türkischstämmige Wiener, von denen 46.000 keinen österreichischen Pass haben. Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen vor allem Syrer (24.000), Afghanen (18.000), Iraner (8500) dazu.

Kaum Engagement

Der Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer (OGM) glaubt den Grund zu kennen, warum selbst die für Migration offenen Parteien links der Mitte kaum Engagement zeigen, um die steigende Zahl der Nicht-Wahlberechtigten zu senken.

Es sei zwar anzunehmen, dass die SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig in dieser inhomogenen Gruppe "Hauptprofiteur vor den Grünen" wäre. Im Hinblick auf andere eher ausländerkritische Wählergruppen in der SPÖ wäre es aber "zu brisant", sich für Lockerungen beim Einbürgerungsrecht stark zu machen, sagt Bachmayer.

Abgesehen von der zehnjährigen Anwartschaft oder dem Nachweis von Deutschkenntnissen ist es oft das Geld, das Einbürgerungswilligen fehlt. Denn für eine dreiköpfige Familie können Verfahrenskosten bis zu 3000 Euro anfallen. Insgesamt wird also das Phänomen, dass in einigen "Grätzln" Demokratie bereits zum Minderheitenprogramm geworden ist, noch länger etwas typisch Wienerisches bleiben.



Wiener Zahlen

Die fünftgrößte Stadt der EU nach dem Brexit ist Wien mit 1,897.491 Einwohnern (Stand 2019). Damit ist die Bundeshauptstadt das bevölkerungsreichste Bundesland. Laut Prognose der Statistik Austria wird 2027 die Zwei-Millionen-Marke erreicht. Mit 1,133.010 Wahlberechtigten (Gemeinderatswahl) liegt Wien dennoch hinter Niederösterreich (knapp 1,3 Millionen).

560.000 Nicht-Wahlberechtigte , bereinigt um die bis 16-jährigen Wiener Kinder, stellen bundesweit einen einsamen Rekord dar. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl des gesamten Bundeslandes Salzburg.

, bereinigt um die bis 16-jährigen Wiener Kinder, stellen bundesweit einen einsamen Rekord dar. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl des gesamten Bundeslandes Salzburg. 50 Prozent beträgt in einzelnen Wiener „Grätzln“ der Anteil der über 16-jährigen Nichtwahlberechtigten, so die Analyse von OGM anhand von Daten aus 137 Stadtvierteln. In den gürtelnahen Gebieten von Favoriten (10.), Rudolfsheim-Fünfhaus (15.), Ottakring (16.) und der Brigittenau (20.) werden diese Spitzenwerte erreicht. 1983 lag der Anteil der Nichtwahlberechtigten in Wien bei sieben Prozent, jetzt bei 30.





