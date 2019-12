Wiener Vorwahlkampf: Warten auf den blauen Knall

Er sehe "keine Veranlassung, um über vorgezogene Wahlen zu diskutieren". Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SP) wischt in diesen Tagen jede Spekulation vom Tisch, wonach Rot-Grün wegen der blauen Turbulenzen die Gunst der Stunde nutzen und schon im Frühjahr statt etatmäßig im Herbst 2020 die Wähler zu den Urnen bitten könnte.

Ludwigs Dementi ist nicht nur glaubwürdig, weil er hoffen wird, dass sich in seiner zerrütteten Bundespartei bis in einem knappen Jahr die ärgsten Wogen geglättet haben werden. Der Stadtchef kann wie seine grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und der designierte VP-Spitzenkandidat Gernot Blümel darauf spekulieren, dass bei den Freiheitlichen Heinz-Christian Strache tatsächlich zur Tat schreitet und bei der Wien-Wahl mit eigenem Ableger antritt. Bis zum Herbst wäre Zeit genug. Als größter Risikofaktor bleiben die Ermittlungen der Justiz gegen den über das Ibiza-Video und die Spesenaffäre gestolperten Ex-Vizekanzler.

Die Beute, um die es geht, ist stattlich. 2015 landete die FPÖ mit Strache auf Platz zwei (30,8 Prozent, plus 5 Punkte). Mit Nachfolger Dominik Nepp und dem Ibiza-Effekt deuten erste Umfragen eine Halbierung an. Im Zuge des völlig verunglückten Versuchs, Strache schnell per Ausschluss loszuwerden, reiht sich eine Panne an die nächste. Zuletzt ist es Nepp immerhin gelungen, den Chef der blauen Wirtschaft in Wien, Karl Baron, abzusetzen. Der Ex-Rennfahrer könnte nun aber jederzeit den Sitz im Gemeinderat für seinen Intimus Strache räumen. Der hat nach eigenen Andeutungen schon jetzt unter den 33 verbliebenen blauen Mandataren nach Überläufern Ausschau gehalten. Zumindest einer, Udo Guggenbichler, den Strache in seiner Kampagne gegen das Rauchverbot unterstützt, will widerstehen. "Ich werde mich niemals von der FPÖ abspalten", erklärt er im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Angesichts der schlechten Umfragewerte für die FPÖ mit Nepp sind Straches Chancen, Mitstreiter zu gewinnen, aber gut. Das gilt auch für die Fünf-Prozent-Hürde, die er mit eigener Liste nehmen müsste, um in den Wiener Gemeinderat, aus dem er 2006 ausgeschieden ist, zurückzukehren.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Gernot Blümel

Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at