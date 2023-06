Wiener SPÖ zieht aus der Löwelstraße nach Favoriten

Geplant ist eine Übersiedlung ins ehemalige Arbeiterheim Favoriten in der Laxenburger Straße. Dieses soll ab 2026 als neue Zentrale genutzt werden.

Das Arbeiterheim Favoriten sei der wichtigste Veranstaltungsort der Sozialdemokratie in der Ersten Republik gewesen, sagte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SP) am Montag. Es habe sich um den Ort gehandelt, an dem Viktor Adler einst die Partei großgemacht habe.

In der Löwelstraße 18 hat auch die Bundes-SP ihren Sitz. Da das Haus, das der Stadt Wien gehört, renovierungsbedürftig ist, hat auch die Bundes-SP über einen Auszug nachgedacht – jedenfalls als Pamela Rendi-Wagner noch Parteichefin war und Christian Deutsch Bundesgeschäftsführer .

Bundes-SP überlegt noch

In der Bundespartei bewertete man den Umzug der Wiener Genossen am Montag positiv: Das Arbeiterheim Favoriten sei "ein symbolträchtiges Gebäude" – und ohne Zweifel eine gute Adresse für die SPÖ. "Wir werden uns die Pläne genau ansehen und die Frage des Standortes der SPÖ-Bundespartei im Parteivorstand diskutieren", hieß es in einer Stellungnahme.

Dem Vernehmen nach gehört das Arbeiterheim Favoriten derzeit mehrheitlich einer Bank. Errichtet wurde es in den Jahren 1901/02. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) hielt dort unter anderem ihre Parteitage ab – auch den letzten vor dem Verbot 1933. Später nutzte die NS-Kreisleitung oder auch die sowjetrussische Kommandantur das Objekt. 1952 ging das Haus nach einem Umbau wieder in Betrieb. Ab den 1990er Jahren wurde es auch als Hotel genutzt. Derzeit ist es als Quartier für geflüchtete Personen bzw. als Obdachlosenunterkunft in Verwendung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper