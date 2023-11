Wiener SPÖ diskutiert Abschaffung der Matura - ÖVP sieht Matura in Gefahr

"Die Presse" berichtete in der heutigen Ausgabe vorab über den "kleinen Parteitag" mit 400 Delegierten. Samstagvormittag rückte die Volkspartei dagegen in gleich drei Presseaussendungen aus, darunter eine von Bildungsminister Martin Polaschek höchstpersönlich.

Die Wiener SPÖ-Kinder- und Familiensprecher Marcus Gremel und Nicole Berger-Krotsch unterstrichen in einer Aussendung zu der Konferenz, dass der Zugangs zur Bildung für alle, unabhängig von der finanziellen Situation, das Ziel sei. Die Wiener Sozialdemokratie setze sich für eine umfassende Bildungsreform ein und rufe zur Zusammenarbeit auf, um ein zukunftsfähiges Bildungssystem zu schaffen, das Chancengleichheit und Qualität gewährleiste.

"Die Reifeprüfung ist ein entscheidender Meilenstein für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe", so Polaschek, plädierte auch für die Beibehaltung von Schulnoten und sprach von "Hirngespinsten linker SPÖ-Träumer". Nach der Absolvierung seien die jungen Erwachsenen reif für Beruf oder Studium. "Eine Abschaffung der Matura kommt für mich also nicht in Frage."

Ähnlich sah das der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker. "Dieser Mini-Parteitag der Wiener SPÖ bedeutet einen massiven Angriff auf unser Bildungssystem, denn die Sozialdemokratie will offenbar, dass unsere Kinder nichts mehr lernen. Auch einer Gleichmacherei aller Schülerinnen und Schüler mit der Gesamtschule erteilen wir als Volkspartei eine klare Absage", wetterte er. Vor einem "Linksruck" in der Bildungspolitik warnte der Wiener ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß.

"Unfug aus dem linken Antileistungsfundus""

Als "Unfug aus dem linken Anti-Leistungsfundus der SPÖ" kritisierte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl Vorschläge zur Abschaffung der Matura und der Schulnoten, wie sie in Form eines Antrages auf der "Wiener Konferenz" der SPÖ Wien debattiert werden. "Das würde nur zu einer weiteren Verschlechterung des Bildungsniveaus auf dem Rücken der Schüler führen. Unsere Schulen brauchen ganz klar keine weiteren linken Experimente", so Brückl, der auch die Bedeutung der Schulnoten unterstrich: "Sie schaffen nämlich Klarheit und geben den Schülern Auskunft über ihr aktuelles Leistungsniveau, woran sie sich orientieren können. Mit der Notengebung wird daher auch der im alltägli

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper