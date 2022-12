Wiener Spitäler: Aufnahmestopp für Gastpatienten

In den Wiener Spitälern sollen ab sofort Gastpatienten, also Personen, die keinen Hauptwohnsitz in der Bundeshauptstadt haben, nur noch in Akut- oder Ausnahmefällen behandelt werden. Hintergrund für diese zeitlich nicht befristete Anweisung vom Wiener Gesundheitsverbund an die ärztlichen Direktoren in den öffentlichen Spitälern dürfte die aktuelle Grippewelle sein.

Deren Folge sind massive Personalausfälle, wodurch etliche Stationen geschlossen sind. Hinzu kommt der permanente Mangel an Pflegekräften. Das sei "kein Tabubruch, sondern Ressourcen-Management", sagte die Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes, Evelyn Kölldorfer-Leitgeb. Man verzeichne in Wiens Spitälern im Schnitt 20 Prozent Gastpatienten. Das seien 700 Menschen pro Tag, rechnete Michael Binder, medizinischer Direktor des Gesundheitsverbundes, vor.

Jeder, der in Wien akut medizinische Hilfe benötige, werde diese auch bekommen. Notfallbehandlungen – etwa bei einem Herzinfarkt – würden "natürlich weiterhin durchgeführt". Bei planbaren Behandlungen und Eingriffen sei dagegen ein wohnortnahes Krankenhaus für die Behandlung vorzuziehen, sagte Binder.

Der Vizepräsident der Ärztekammer Wien, Stefan Ferenci, sprach im ORF-Radio von einer "politischen Bankrotterklärung". Die Stadt würde es nicht schaffen, ein Spitalsystem so attraktiv zu machen, "dass die Leut dort bleiben oder wieder zurückkommen". Die Wiener FPÖ forderte die Aufstockung des medizinischen Personals "unter Hochdruck".

