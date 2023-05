Wiener Ärzte fordern Bleibe- und Rückkehrprämie

In Wien schwelt schon seit Monaten ein Konflikt wegen des Personalmangels in den Spitälern. Am Mittwoch präsentierte die Wiener Ärztekammer der Stadtpolitik einen Forderungskatalog, der vor allem eine Bleibe- und Rückkehrprämie von 24.000 Euro für jeden der rund 30.000 Bediensteten in den Wiener Spitälern beinhaltet.

"In Wiens Spitälern herrscht ein Flächenbrand – und diesen Brand müssen wir sofort löschen", sagte dazu Ärztekammer-Vizepräsident Stefan Ferenci. Die von der Ärztekammer geforderten Prämien sollen als Sofortmaßnahme weitere Personalabgänge verhindern und ausgeschiedene Ärzte und Pflegepersonal wieder zur Rückkehr in den Spitalsdienst bewegen. Konkret sollen 24.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei an alle Angehörigen von Gesundheitsberufen ausbezahlt werden, die die Wiener Spitäler in den vergangenen fünf Jahren verlassen haben und sich nun dazu verpflichten, wieder zwei Jahre hindurch in einem Wiener Spital zu arbeiten.

Ebenfalls 24.000 Euro fordert die Wiener Ärztekammer für alle, die die Wiener Spitäler in den vergangenen Pandemiejahren am Laufen gehalten haben – auch unter der Voraussetzung einer zweijährigen Verpflichtung, in einem Spital der Stadt weiterzuarbeiten.

Ferenci rechnet mit Kosten von maximal 675 Millionen Euro für diese Maßnahme. Das müsse der Stadtpolitik ein funktionierendes Gesundheitssystem wert sein, so Ferenci.

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) reagierte auf die Ärzte-Forderungen unterkühlt: "Seit heute ist klar: Es geht der Kammer nur ums Geld." Wenn man die Wünsche überschlage, komme man inklusive der Arbeitgeberbeiträge nur in Wien auf Mehrkosten von rund einer Milliarde Euro im Jahr. "Wir haben aktuell im Gesundheitsverbund und in den privaten Fondsspitälern einen Gesamtaufwand von 2,4 Milliarden Euro für das Personal. Da würde jetzt noch eine Milliarde dazukommen bzw. vier Milliarden für ganz Österreich. Ich werde das in die Finanzausgleichsverhandlungen mit dem Bund mitnehmen und dann schauen wir, was der Finanzminister dazu sagt", so Hacker.

